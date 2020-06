Le directeur du Grand Théâtre de Tours désigné après les élections municipales

Le renouvellement du poste de directeur et chef de l'orchestre symphonique de la région Centre-Val de Loire est un sujet de discorde dans l'univers très feutré habituellement du Grand Théâtre de Tours. Le poste est occupé par Benjamin Pionnier, par intérim entre 2015 et 2017, et ensuite comme titulaire. Il est ouvert à candidature jusqu'au 16 juin. Benjamin Pionnier est candidat à sa succession, ce qui a fait bondir une grande partie des musiciens qui l'accusent de tous les maux. Après plusieurs semaines d'incertitude, le maire de Tours vient de publier un communiqué. "Il ne m'apparaît pas raisonnable à quelques jours des élections de décider pour les trois années à venir" dit le maire de Tours Christophe Bouchet. Il ne va pas décider à la mi-juin du renouvellement ou non de Benjamin Pionnier. Un jury se réunira début juillet, après les élections municipales, pour faire le choix du futur directeur de l'orchestre symphonique de la Région Centre-Val de Loire. Une annonce qui a de quoi apaiser les musiciens, au moins pour quelques semaines.