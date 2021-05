Le directeur du Routard encense le Périgord et place Lascaux en tête des sites de France à visiter cet été

Le Périgord est à l'honneur de la version magazine du guide du Routard, dont le premier numéro est sorti la semaine dernière. Dès les premières pages, on y trouve un comparatif entre la grotte de Lascaux et la grotte de Chauvet, en Ardèche. Mais c'est clairement vers Montignac que penche le cœur du directeur du guide, convaincu de son intérêt par le directeur de la Sémitour, André Barbé. "Je lui ai posé la question 'Mais quelles sont les particularités? Qu'est ce que vos visiteurs vous demandent lors des visites de Lascaux ?", raconte Philippe Gloaguen, invité de France Bleu Périgord. "Il me dit 'Lascaux, on ne le sait pas, mais les dessins des animaux, pour les archéologues, c'est l'origine des religions'. Alors là, vraiment, il m'en a bouché un coin. Je ne m'y attendais pas. Et la deuxième chose, c'est que l'organisation artistique de toutes ces fresques, de tous ces dessins prouve déjà la première organisation de la société. C'est à dire que chaque artiste avait besoin au moins de dix personnes pour peindre."

Vous avez beaucoup de chance de vivre dans ce département sublime.

Mais au-delà de la grotte de Lascaux, le Périgord dans son ensemble est une destination de choix pour Philippe Gloaguen, qui affirme venir en Périgord chaque année. "Cette année, j'étais à Castelnaud pour le Musée des armes médiévales. C'est quand même incroyable. Dîner en terrasse à Sarlat, comme on a eu la chance de le faire l'été dernier, cette ville est non seulement magnifique, mais c'est vraiment un film de cape et d'épée, chargée d'histoire.