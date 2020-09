Le DJ Erick Morillo connu pour son tube "I like to move it" est mort à 49 ans

Le DJ Erick Morillo a été retrouvé mort chez lui à en Floride ce lundi 1er septembre. Connu pour son tube de 1993 "I like to move it", il avait 49 ans et devait comparaître pour agression sexuelle quelques jours plus tard.