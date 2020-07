Le DJ The Hacker mixe au-dessus de Grenoble depuis la Bastille

Le DJ grenoblois The Hacker a dévoilé mardi une vidéo sur laquelle il offre un mix électro d'environ une heure. Les images prises par drone ont été tournées depuis la Bastille et offrent une vue impressionnante de Grenoble.

Le DJ et producteur grenoblois The Hacker a dévoilé mardi une vidéo sur Facebook et Youtube sur laquelle il mixe près d'une heure, et nous offre des images plongeantes, prises par drone, depuis la Bastille sur toute la ville de Grenoble. Les vues ont sans doute été enregistrées depuis quelques semaines On y voit les grands axes de circulation de la métropole grenobloise, avec les massifs de la Chartreuse, Belledonne et Vercors, sous un ciel nuageux. À regarder chez vous sur un grand écran, effet garanti !

Pilier de la scène techno en France, fondateur du label Goodlife en 1995 et aujourd'hui co-fondateur du label Zone, The Hacker, de son vrai nom Michel Amato, est originaire de Fontaine et âgé aujourd'hui de 47 ans. Ses productions sont clairement électro, techno, connues aussi pour avoir collaboré une dizaine d'années avec une autre figure grenobloise, Miss Kittin (Caroline Hervé), avec qui il a sort quelques albums.

