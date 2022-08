VIDÉO - Le DJ Martin Garrix enflamme la scène du V and B Fest' à Château-Gontier-sur-Mayenne

La 2ème édition du V and B Fest' a été grandiose jusqu'aux derniers concerts : ce dimanche 28 août, le dernier artiste à se produire sur la scène principale n'était autre que le DJ Martin, connu dans le monde entier. Plus de 25 000 festivaliers étaient présents sur le site du domaine de la Maroutière à Château-Gontier-sur-Mayenne pour vibrer au rythme de ses titres phares. Pour fêter trois jours de concerts, des feux d'artifice et des énormes flammes ont même été tirés pendant son show.

Le concert de Martin Garrix a conclu, dans une ambiance survoltée, trois journées de festival très prometteuses pour une 2ème édition. Les organisateurs du V and B Fest' avaient vu les choses en grand avec de nombreuses têtes d'affiche du vendredi 26 août au dimanche 28 août : Calogero, Sexion d'Assaut, Orelsan, Eddy de Pretto, Tryo, Lilly Wood and The Prick mais aussi Georgio et Vald.