Les quatorze pistes du domaine du Ballon d'Alsace devraient ouvrir au public au plus tard le samedi 21 décembre, dans un mois. Les trente-trois saisonniers ont été recrutés.

Le domaine skiable du Ballon d'Alsace devrait ouvrir au plus tard le 21 décembre

Territoire de Belfort, France

Encore un peu de patience pour les amateurs de ski. Le domaine du Ballon d'Alsace devrait ouvrir au plus tard le samedi 21 décembre, dans un mois, le premier samedi des vacances scolaires. C'est la date officielle qui a été retenue pour l'ouverture de la saison.

Pas d'ouverture possible avant début décembre

La station pourrait ouvrir avant cette date "si les conditions météo sont réunies et si toutes les autorisations sont validées", explique le gestionnaire du Ballon d'Alsace. "Dans le meilleur des cas on ne pourra pas ouvrir avant début décembre car toutes les installations techniques ne sont pas encore prêtes (...) on attend encore une dameuse qui doit arriver à la station mardi prochain (le 26 novembre)".

33 saisonniers recrutés

Le domaine du Ballon d'Alsace comporte 14 pistes (ski de fond et ski aklpin), ce lundi 18 novembre il était recouvert d'une bonne quinzaine de centimètres de neige. La station annonce également avoir terminé le recrutement de ses 33 saisonniers : des pisteurs et conducteurs de téléski ont été recrutés, pour certains localement.

Par ailleurs, deux webcams seront mises en service cette saison : une caméra toute neuve à la Gentiane (sur le chalet de l'école du ski français, ESF), et une autre sur la Maison du Tourisme, située au col des Démineurs. L'installation est en cours.

Du côté de la Planche-des-Belles-Filles, en Haute-Saône, une première journée d'ouverture est annoncée sur Facebook dès ce mercredi 20 novembre.