Un Doubs au plus bas : Goumois Evasion privé de canoës depuis la mi juillet

A Goumois, jamais le Doubs n'avait été aussi bas un 2 août. C'est en tout cas, le constat des bénévoles de la base de loisirs de Goumois Evasion, à la frontière franco suisse, dont les activités canoës sont suspendues depuis le mi juillet, en raison justement du faible débit de la rivière. 3,35m3/sec en ce 2 août.

"On est jamais descendu aussi bas à cette saison. L'an dernier, il y avait trop d'eau. Cette année, pas assez. Dans la rivière, on voit des cailloux qu'on n'avait jamais vu", explique Martine Hurst. Son mari, vice président de l'association Goumois Evasion, précise : "Il y a trente ans, on avait déjà approché ces bas niveaux, mais c'était au mois de septembre et octobre. Si tôt dans la saison, c'est une première."

"Dire que l'an dernier, on avait quinze fois plus d'eau", s'exclame Jacques Hurst Copier

Au delà de 4m3/sec, on peut naviguer - Pascal Beck

Sur ce parcours du Doubs franco-suisse, en dessous de 4m3/sec, la pratique du canoë est interdite en France pour raison de sécurité. En Suisse, le plancher est même plus haut à 6m3/sec, à partir de Clairbief. Du coup, depuis la mi juillet les bénévoles de Goumois Evasion se reportent sur les activités à pied et passent leur temps à décliner les candidats au canoë qui les sollicitent.

Martine Hurst passe son temps à expliquer aux candidats que les descentes en canoë sont impossibles en ce moment Copier

Un été presqu'à sec, alors que l'association vient de consentir de gros investissements pour moderniser la base de Goumois. Près de 200 000 € investis pour créer une station d'épuration, mais aussi des accès, une plateforme, des escaliers ainsi qu'une imposante terrasse reliée par une passerelle. "Heureusement, le chantier est financé par nos économies", se réjouit Jacques Hurst. "Nous avons de la chance, car nous sommes tous des bénévoles. Pour les structures qui emploient des salariés, cet arrêt d'activité peut être fatal."

La nouvelle terrasse en construction sur la base © Radio France - Christophe Beck

La base de Canoë de Goumois Evasion accueille chaque saison entre 2000 et 3000 pratiquants. Sa capacité jour est de 80 canoës sur la rivière et quatre chalets ou elle peut héberger 30 personnes.