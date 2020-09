Le dragon de Calais n'est plus seul, un iguane vient lui tenir compagnie

le dragon de Calais et l'iguane font connaissance

Un iguane à Calais, c’est surprenant...mais il y a une explication ! Pour François Delarozière le concepteur : le dragon émet des signaux qui attirent les sauriens de son espèce. Le premier a entendre ses signaux est l'iguane sentinelle qui va élire domicile sur le parvis du dragon à deux pas du front de mer.

L’iguane mesure 4 mètres de long et 2 mètres de haut, il ne se promène mais se laisse apprivoiser et piloter par les visiteurs. Il se redresse, crache de l'eau bouge la tête et la queue.

Le poste de commande de l'iguane sentinelle de Calais © Radio France - Emmanuel Bouin

Le Dragon est arrivé en novembre 2019 il issu d’un projet de la ville à 27 millions d’euros. D’ici 2025, des varans et un autre iguane mécanisé compléteront la famille des machines Calaisiennes. Plus d'infos sur le dragon et l'iguane sentinelle sur compagniedudragon.com