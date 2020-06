Le Dragon de Calais s'est déconfiné

C'est en musique que le Dragon de Calais s'est réveillé, ce mardi. La machine était contente de retrouver ses dragonniers, même s’ils n’étaient jamais loin, durant le confinement, raconte Yvann Fourny le directeur technique de la Compagnie : "Toutes les semaines, nous l'avons démarré et déplacé ce qui permettait de garder un bon niveau de formation, car ce sont des postes assez techniques."

Déconfiné, le Dragon de Calais a retrouvé le grand air et ses fans. © Radio France - Matthieu Darriet

Dès la sortie de son tanière, il y avait du monde pour voir et applaudir le dragon. "On est venu dire bonjour à notre dragon, raconte cette fan de la première heure. On était là pour l'ouverture, on est là pour la reprise. On est fidèle." "Il est fort beau et grand, témoigne une petite fille très impatiente. Il nous a caché de l'eau dessus".

Impatiente, mais impressionnée, cette petite fille retrouve le Dragon de Calais © Radio France - Matthieu Darriet

Pour ce redémarrage, la Compagnie qui a dû s’adapter aux règles sanitaires, notamment à bord, détaille Jean-Philippe Javello, son directeur : "On a limité le nombre de places à 19, au lieu de 48. On ne peut plus faire de médiation, sur le dos du dragon, donc on remet un document explicatif aux gens. Il y a aussi des files d'attente matérialisées et le port du masque obligatoire."

Pour sa reprise, le Dragon de Calais propose des petits-déjeuners pour son réveil et puis des apéritifs au crépuscule, avec des produits locaux. © Radio France - Matthieu Darriet

Et pour cette reprise, la Compagnie et ses 25 salariés ont lancé une nouveauté, pour passer du temps, plus intime avec le dragon, dévoile Marie-Hélène Ledoux : "Nous proposons un petit-déjeuner continental servi en terrasse, pour participer au réveil du dragon, avec des produits locaux. Et le soir, vers 18h, au moment où le dragon rentre, nous proposons un apéritif avec des planches de fromages et charcuteries."

Même pendant le confinement, les dragonniers étaient au chevet de la machine, pour la faire tourner un peu et garder leur savoir-faire. © Radio France - Matthieu Darriet

De quoi relancer la fréquentions, sachant, que plus de 700 réservations sont déjà enregistrées pour les premières semaines de reprise, avec les week-end de juin, déjà complets. En attendant l’arrivée d’une nouvelle machine, gratuite, plus petite et que les visiteurs pourront manipuler eux-mêmes, à partir du mois d'août.