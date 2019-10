VIDÉO : Le Dragon des mers investit Calais

Calais, France

25 m de longueur, 15 m de hauteur et 70 tonnes de bois, de cuir, de toile, de métal et de vérins hydrauliques. C'est une incroyable machine libérée des entrailles de la terre lors de travaux d'agrandissement du port de Calais : le Dragon des mers ! Ce Dragon est né de l'imagination fertile et démesurée de François Delaroziere et de sa compagnie La Machine, qui cartonne avec son Eléphant, à Nantes et son dernier bébé, le Minotaure, à Toulouse.

Feu, eau et rugissements, le Dragon des mers est bel et bien vivant ! © Radio France - Matthieu Darriet

C'est en 2016, quand le cheval-dragon Long-Ma arpente les rues de Calais, devant des centaines milliers de spectateurs ébahis, que la ville le comprend : il y a certainement une opportunité touristique à concevoir avec François Delaroziere et sa compagnie. Il y a l'idée d'amorcer le renouveau de Calais et d'effacer l'image très négative, renvoyée dans toute l'Europe, autour des migrants et de la Jungle. A ce moment-là, les élus bataillent avec un projet de parc d'attractions qui ne décolle pas.

27 millions d'euros de retombées économiques

Commande est alors passée à la compagnie La Machine pour la création d'un animal extraordinaire et géant, qui s’installerait à demeure, à Calais. Ainsi débarque le Dragon des mers, qui sera capable de transporter 50 personnes, pour une découverte de la ville et surtout de son front de mer, à partir de la mi-décembre. Et ce dragon n'est pas seul, puisqu'il sera rapidement rejoint par une dizaine des machines, varans et autres iguanes.

Le Dragon des mers sera à la fête tout ce week-end, à Calais © Radio France - Matthieu Darriet

A l'issue des trois jours de spectacle, le dragon rejoindra sa tanière, d'abord une halle provisoire tout en transparence. Puis une Nef définitive sera construite près du Fort Risban où l'on trouvera une boutique, un café et et la billetterie du dragon. L'ensemble du projet, sur 8 ans, est évalué à plus de 27 millions d'euros. 27 millions d'euros, c'est également le niveau des retombées économiques espérées par la ville, chaque année, sur le tourisme et le commerce.