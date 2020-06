Le drame serait de ne pas revoir le public : la directrice du Théâtre National de Nice lance un appel

Le monde de la culture appelle à l'aide sur France Bleu Azur. Le public doit revenir, il en va de la survie de ce tissu économique et culturel niçois.

"La liberté redevient la règle et l'interdiction l'exception" déclarait Edouard Philippe jeudi 28 mai dernier lorsqu'il précisait le déroulement de la deuxième phase du déconfinement, à compter du 2 juin. Et parmi les nouvelles libertés que nous gagnons : celle d'aller au théâtre en zone verte. Mais dans quelles conditions ? Comment rebondir après plus de deux mois de fermeture ?

"J'ai annulé 14 spectacles et j'ai modifié toute ma programmation. On s'est adapté en faisant des représentations gratuites pour l'été et le début de saison prochaine" Muriel Mayette Holtz, directrice du théâtre national de Nice.

La directrice du Théâtre National de Nice indique qu'il est difficile d'évaluer les pertes pour l'heure pour le secteur. En revanche elle annonce la reprise très progressive des pièces au mois de septembre. _"Les représentations seront réduites, il faudra aussi se plier à des mesures de sécurité comme la séparation des spectateurs et la condamnation de sièges"_indique la directrice du Théâtre National.

Mais la principale inquiétude de la directrice du TNN, c'est que les spectateurs soient effrayés par ces mesures, et par l'épidémie.