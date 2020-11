Le Drômois Hervé Le Tellier sacré prix Goncourt 2020

"Avoir un prix Goncourt, dans un petit village comme le nôtre, c'est une grande fierté", se réjouit ce lundi 30 novembre, Philippe Berrard, maire de Montjoux. Depuis quelques années, Hervé Le Tellier, primé pour son roman "L'Anomalie", réside en partie dans ce petit village de la Drôme.

Un clin d’œil à Montjoux

Le prix Goncourt 2020 est donc décerné à Hervé Le Tellier, ancien mathématicien de formation et ancien journaliste, installé dans la Drôme. Le Président de l'association de l'Oulipo (l'Ouvroir de littérature potentielle) a posé une partie de ses valises dans le petit village de Montjoux.

"Connaitre quelqu'un qui a le prix Goncourt, on est ému, réagit le maire Philippe Berrard. Avec le conseil municipal, on est ravis et contents d'avoir un habitant qui fait _une oeuvre littéraire reconnue par ses pairs_".

L'édile admet n'avoir pas eu le temps de lire "L'Anomalie" mais sa femme oui : "Elle a adoré et elle m'a montré la page où il parle de Montjoux. C'est fort agréable de faire partie du décor d'un Goncourt". De nombreux lecteurs devraient donc découvrir l'existence de Montjoux puisqu'un Goncourt est tiré généralement à 400.000 exemplaires.

"L'Anomalie", paru cette année chez Gallimard, huitième roman de Hervé Le Tellier, revient sur les suites d'un événement étrange : un vol Paris-New York se reproduit deux fois, avec les mêmes passagers, à quelques mois d'intervalle.