Le festival Mimos à Périgueux se déroule jusqu'à samedi soir. Si les spectacles payants attirent des milliers de spectateurs, c'est surtout le "off" qui anime les rues du centre-ville.

Périgueux, France

Des jongleurs, des acrobates, des clowns, des mimes dans un coin de rue, sur une place : voilà ce que découvrent des milliers de personnes qui parcourent le centre-ville de Périgueux. C'est ce qu'on appelle le "off" de Mimos, l'un des plus grands festivals des arts du mime et du geste d'Europe.

Une vingtaine de compagnies

Une centaine de personnes sont assises ce vendredi dans l'herbe du parc Aristide Briand. Le soleil tape et le duo périgourdin Beloraj enchaînent les acrobaties. "Mimos, c'est un super festival, confie Joël, celui qui lance Barbara dans les airs. Les gens sont très attentifs, ils viennent vraiment pour ça".

La représentation dure une bonne vingtaine de minutes. Adèle applaudit ces spectacles libres et gratuits : "Cela permet aux petites compagnies de se faire connaître".

Le duo Beloraj de la compagnie Comme Si, présente au festival Mimos © Radio France - Willy Moreau

Elle peut admirer dans les rues de Périgueux, une vingtaine de compagnies qui présentent plus de 120 représentations au "off" du festival Mimos.

Dans la cour de l'école Lakanal, deux clowns font les pitres devant une caisse en bois. Il s'agit de la compagnie Magik Fabrik, venue de Rouen pour se faire connaître. Véronique s'occupe de la diffusion : "L'avantage des off c'est que le spectacle soit vu en dehors de nos régions. Cela permet aux programmateurs de nous repérer et de nous inviter dans leurs propres régions ou dans d'autres pays".

Un prix sera décerné ce samedi soir à 19h sur l'Esplanade Robert Badinter à Périgueux afin de récompenser la meilleure compagnie.