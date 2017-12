Brive-la-Gaillarde, France

Après Orelsan, Francis Cabrel, Gauvain Sers, Vianney, Amir et Shaka Ponk, les organisateurs de Brive Festival 2018, du 20 au 23 juillet, révèle ce mercredi la présence pour la soirée du samedi 21 juillet du duo Brigitte et de Eddy de Pretto, la révélation musicale de cette fin d'année selon nos collègues de France Inter. Plus de 5.200 billets ont déjà été vendus, "un démarrage record en 3 semaines" précise l'organisation.