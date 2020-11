VIDÉO - Le duo Creustel se moque de Parisiens venus passer le confinement en Dordogne en détournant Spielberg

Le nouveau confinement signifie aussi nouvelles vidéos détournées par le couple de comédiens Creustel sur Instagram et Youtube. Cette fois, ils viennent de publier une scène du grand Spielberg revue et corrigée à la sauce Périgord et Sud Ouest.