le F'A'A donne le la à Aubigny sur Nère ce weekend

Le festival Fimer l'Art et l'Architecture dont c'est la première édition veut utiliser le vecteur du film pour faire découvrir toutes sortes d'arts et d'artistes, à tous types de publics. Les organisateurs ont tout fait pour que cela ne paraisse pas trop pointu. D'abord, toutes les séances sont gratuites et chaque film (les formats sont très différents) sera recontextualisé : " Il peut y avoir des films d'artistes qui durent trois minutes, détaille Jean-Yves Charpin, co-directeur du festival F'A'A. On a aussi pour la séance familiale de 11H00 dimanche matin, un film holliwoodien avec jerry Lewis. On s'adresse vraiment à tous et pour chaque séance, un spécialiste sera là pour expliquer la démarche de l'artiste. Après la projection, il y aura un échange avec le public. L'idée, c'est de créer un festival comme une Agora. "

Jean-Yves Charpin et Mary-Anne de la Palme, co-directeur(-trice)s du Festival F'A'A d'Aubigny sur Nère © Radio France - Michel Benoit

Les projections donneront lieu à un vrai echange avec le public. Un spécialiste du peintre Brueghel viendra par exemple expliquer en complément de son film comment décrypter un tableau de ce célèbre peintre flamand. Vous pourrez aussi découvrir une artiste Solognote, Cécile Le Talec : " Parmi ses facettes, il y a ce travail qu'elle réalise en allant à la rencontre des peuples qui à travers le monde communiquent grâce aux chants d'oiseaux, explique Mary-Anne de la Palme, co-directrice du festival. Cécile va sur place, les enregistre et ensuite, elle monte des expositions avec des sortes de grandes cornes où elle resitue et elle retravaille le langage des oiseaux. C'est ce qu'on voit dans le film qui lui est consacré. On aura aussi une réalisatrice Iranienne, Mitra Farahani avec son film Fifi Hurle de joie, récompensé à la Berlinale de 2002. Ou un film sur une expérience architecturale à base de maisons en kit, réalisée en Belgique. C'est la carte blanche qu'on a donnée au Festival International sur L'art de Montréal, le plus grand rendez-vous du genre dans le monde."

Les séances sont gratuites et l'atomic Cinéma est mis à disposition par la communauté de communes © Radio France - Michel Benoit

Des films que vous ne verrez pas ailleurs. Jean-Yves Charpin a filmé lui des personnes en insertion Chez Isa Groupe à Aubigny sur Nère, qui ont monté un spectacle cet hiver : " Je voulais aborder la question du regard. Le regard de la société sur ces personnes mais aussi leur propre regard sur eux-mêmes et la manière dont ils se se sont vus monter sur scène. la vraie misère, elle n'est pas économique, elle est culturelle. J'en suis persuadé. Quand on a un bagage culturel, on s'en sortira toujours." Ce film, Un rôle pour tous, sera projeté en ouverture du festival à 11H30 ce vendredi.