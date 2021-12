Le fablab La Fabrick à Poitiers propose des ateliers bricolages autour de Noël

Pour beaucoup le sapin de Noel est déjà fait, mais il reste encore quelques jours avant les fêtes pour décorer au mieux sa maison, et ainsi surprendre ses convives le soir de Noël. C'est pour cela que l'association LaFabrick à Poitiers propose des ateliers bricolages autour de Noël. Le principe est simple : fabriquer sa propre décoration de Noel, le tout avec des matériaux qu'on trouve chez soi comme une guirlande, du carton, du papier ou encore des pinces à linge.

"Notre but c'est qu'avec des matériaux de récupération, on arrive à faire des jolies créations", explique Marine Lavaud, cofondatrice du fablab La Fabrick à Poitiers. "Nous avons des enfants, mais aussi des retraités qui sont venus participer aux ateliers, et finalement, ce genre d'atelier permet de partager des bons moments avec d'autres tout en ayant l'esprit créatif", précise-t-elle.

Ce novice en activité manuelle découvre pour la première fois les ateliers du fablab La Fabrick à Poitiers © Radio France - Valentin PLAT

"Un moment de partage en famille"

Gwenaëlle est venue avec sa fille pour participer à cet atelier bricolage. Pendant un peu moins de deux heures, elles ont réalisé une guirlande suspendue et un dessous-de-table avec des pinces à linge. Des créations qu'elles vont afficher fièrement pendant les fêtes de fin d'année. "Je pense qu'on peut être fières de notre travail, et c'est sur, dès notre retour à la maison, on va accrocher la guirlande", raconte Gwenaëlle.

Ivan lui, participe pour la troisième fois en une semaine aux ateliers de la Fabrick de Poitiers. "Ici, j'ai appris à coudre, à penser mes créations différemment, et puis ça occupe ces journées d'hiver un peu morose", explique ce quadragénaire. "C'est 100 fois mieux qu'un "tuto" sur Internet, pas très bien expliqué. Au moins ici, on nous guide. Ça donne forcément envie de revenir". Et il aura la possibilité de refaire d'autres ateliers, car La Fabrick prévoit d'autres rendez-vous en 2022, à l'occasion de la Chandeleur ou bien de Pâques.