Le fabuleux jardin et musée Jean-Henri Fabre à Sérignan-du-Comtat ouvre ses portes au public ce lundi

L’Harmas de l'entomologiste Jean-Henri Fabre rouvre ses portes au public ce lundi à Sérignan-du-Comtat. Classé monument historique et jardin remarquable, ce site du Muséum d’histoire naturelle accueille 6000 visiteurs par an.

Quand vous pénétrez dans le jardin de Jean-Henri Fabre à Sérignan-du-Comtat, vous avez devant vous, une vingtaine d’arbres historiques et plus de 500 espèces végétales différentes. Pour ce précurseur de la biodiversité, l’idée était de garder des espaces laissés à l’état sauvage pour observer les insectes et la végétation.

Site du Muséum national d’Histoire naturelle depuis 1922, l’Harmas de Jean-Henri Fabre fut la dernière demeure du grand naturaliste et entomologiste. Classé monument historique, jardin remarquable et maison des illustres, c’est le lieu où Fabre fit bon nombre de ses observations sur les plantes et les insectes.

Son cabinet de travail abrite ses collections de fossiles, ses manuscrits, ses herbiers, ses outils de récolte et la petite table sur laquelle furent écrites des milliers de pages et notamment ses "souvenirs entomologiques." Son herbier qu'il commença à l'âge de 18 ans, comprend 13.000 planches.

L'harmas, la "terre en friche" chère à Jean-Henri Fabre

Ce domaine d’1 hectare comprend un mas et une terre en friche : " l’harmas", en provençal. Le temps du confinement, la friche a gagné sur les allées et l’équipe de jardiniers a libéré le cheminement pour que tout le jardin soit accessible lundi 8 juin. Dans le mas, le masque est obligatoire, la boutique reste fermée pour le moment et du gel hydro-alcoolique sera à disposition à l’accueil.

Son cabinet de travail abrite ses collections de fossiles, ses manuscrits, ses herbiers, ses outils de récolte - A.Iatzoura, Muséum d'histoire naturelle