Le trois mâts "Le Français" fait escale au port de plaisance de La Rochelle jusqu'au 26 août

Le célèbre trois mâts "Le Français" fait escale au port de plaisance de La Rochelle du vendredi 4 août au 26 août, dans le bassin des chalutiers. Son arrivée est prévue entre 8 heures et 9 heures Le navire sera ouvert à la visite pendant son escale à La Rochelle, à partir du samedi 5 août et jusqu'au 25 août, de 13 heures à 17 heures.

ⓘ Publicité

Des restrictions de navigation

Pour des raisons de sécurité, la circulation maritime est réglementée dans le chenal d'accès au Port de Plaisance, indique la Régie du port. Ainsi, une zone d'interdiction de navigation est définie à l'intérieur d'un périmètre de sécurité de 50 mètres autour du navire.

Un des derniers voiliers de tradition en Europe

"Le Français" est un trois-mâts barque à coque en bois qui mesure près de 47 mètres de long . Il a été construit au Danemark en 1948 mais il est maintenant rattaché au port de Saint-Malo. Initialement appelé "Kaskelot", il a été renommé "Le Français" en hommage au navire de Jean-Baptiste Charcot, un médecin, explorateur et officier de la marine française. Le bateau est régulièrement utilisé pour former des jeunes à la navigation. Le voilier reprendra la mer le 26 août, si vous souhaitez le regarder sortir du vieux port, il larguera les amarres entre 14 heures et 15 heures.