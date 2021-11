Le FC Saint-Lô, dernier club en lice, éliminé de la Coupe de France par Saint-Brieuc (2 - 1)

La Coupe de France s'arrête là pour les Manchois. Ils espéraient passer ce 7e tour et se frotter à une équipe de Ligue 2. Ce sera pour les Briochin qui doivent affronter l'En Avant Guingamp au prochain tour.

Les Saint-Lois n'ont pas démérité. La première période était légèrement dominée par la sérénité des Briochin mais les Manchois ont eux aussi eu des occasions. Résultat à la mi-temps : 0 - 0. C'est à la sortie du vestiaire que l'expérience des Bretons a fait la différence : deux buts à la 53e et 57e minute. Un ballon qui rebondi sur un Saint-Lois qui marque contre son camp dans un corner briochin et Julien Benhaim, le Breton qui met la balle au fond du filet quelques minutes plus tard. Les Manchois ont un sursaut grâce à Florian Bresteau qui marque à la 80e minute. Les supporters du Stade Villemer s'emballent et espèrent l'égalisation de dernière minute pour aller aux tirs au but, sans succès. Le FC Saint-Lô n'ira pas au prochain tour de la Coupe de France malgré ses efforts.

"On a tout essayé, on a osé" pour le coach Saint-Lois, Matthieu Chevreau

Face à cette élimination, c'est bien sûr la déception qui domine chez les Saint-Lois mais ils ont tout donné dans la bataille analyse Matthieu Chevreau, le coach des joueurs manchois :

L'AS Trouville-Deauville (R1) est désormais le dernier club bas-normand encore dans cette Coupe de France. Ils affrontent Plancoët-Arguenon FC (R2) ce dimanche 14 novembre, à 14h à Deauville.