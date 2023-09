Le Fer de lance, un espace dédié aux lancers de hache et de couteau.

Non vous ne rêvez pas : il s'agit bien d'un centre de lancer de hache et de couteau qui s'est installé 11 rue Paul Emile Victor à Vaux-sur-Mer. Maxime Blanchet, forgeron, a souhaité créer ce centre ludique qui permet de s'exercer à cette pratique en toute sécurité dès 10 ans. Plusieurs pas de tirs sont proposés et vous suffit d'avoir du bon matériel et d'un peu de technique.

J'ouvre mon propre CENTRE de LANCER !! Le Fer de Lance !

Les prix ?

Pour une séance d'une heure il vous faudra débourser 15€ par personne et c'est accessible dès 10 ans.

Toutes les infos :

Le fer de lance est installé à Vaux-sur-Mer 11 rue Paul Émile Victor.