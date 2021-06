Avignon Festival & Compagnies a présenté ce lundi la nouvelle mouture de la 55eme édition du Festival Off sous consignes sanitaires. Il se tiendra du 7 au 31 juillet avec 1070 spectacles dont 923 créations.

Le Festival Off 2021 à Avignon : la part belle aux créations

Le retour de l'ambiance festive avec ses affichettes pour le Festival Off 2021

Il y avait 1592 spectacles en 2019 avant son absence l'an dernier lors d'un été très "covid" mais la nécessité d'aérer et d’assainir les salles et lieux entre chaque représentation pour cette nouvelle édition a contraint l’organisation à réduire le nombre de représentations journalières

Ce sont en tout 752 compagnies qui vont investir 119 lieux durant trois semaines. Tout cela avec la plus grande diversité tant des spectacles proposés que comme chaque année du public lui-même souligne Sébastien Benedetto président d'Avignon Festival & Compagnies qui évoque à ce propos « l’ADN même du Festival Off ».

Près d’une programmation sur dix sera à destination du jeune public avec 101 spectacles prévus dans ce créneau.

Hormis l'absence de la grande parade inaugurale , ce sera un festival off qui retrouvera ses habitudes avec affichage et tractage autorisés par la préfecture qui pourrait éventuellement donner des consigne de jauges réduites dans les lieux selon la situation sanitaire le mois prochain. Pas de grande parade inaugurale en tout cas et que des spectacles de rue itinérants pour éviter les attroupements