Le festival Aluna armé pour la canicule

Ruoms, France

Météo France prévoit 42° au plus chaud de la journée de ce jeudi à Ruoms et 43° vendredi. Des températures qui obligent la direction du festival Aluna à s'adapter.

Bouteilles d'eau et aspersions

Un dispositif particulier sera mis en place dès les files d'attente . Le festival ouvre ses portes chaque jour à 16 heures en pleine chaleur. La direction va distribuer des bouteilles d'eau, asperger les files d'attente. Les 86 agents de sécurité sont chargés de repérer les personnes les plus fragiles et de les faire patienter à l'ombre. Ensuite, même dispositif pendant les concerts. Trois brumisateurs géants capables d'asperger la foule sur une distance de 15 à 30 mètres seront mis en place. La commission de sécurité a demandé à ce que les bars n'ouvrent pas avant 18 heures et non 16 heures comme habituellement pour éviter que les spectateurs ne consomment de l'alcool trop tôt dans la soirée.

Obispo, Ben Harper et M

Le festival Aluna renoue avec le succès. L'an passé, il avait réuni 42.000 spectateurs. Il devrait y en avoir 10.000 de plus cette année grâce à une programmation plus populaire. Le budget a été revu à la baisse : 3,4 millions d'euros contre 4 millions en 2018. Il n'y a plus que deux scènes au lieu de trois. Résultat, le festival devrait retrouver l'équilibre financier et même faire des bénéfices.