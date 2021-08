Le festival AstroValberg démarre ce lundi : tout un programme !

Les passionnés du ciel ont rendez-vous au festival AstroValberg à partir de ce lundi 9 août. Au programme de ces trois jours, il y a des randonnés nocturnes, des soirées d'observation du ciel et bien d'autres activités.

Ce lundi 9 août, le président du Département des Alpes-Maritimes, Charles Ange Ginésy, inaugure le deuxième Festival AstroValberg. Il se déroule dans la troisième réserve internationale de ciel étoilé de France. Dans la montagne, plusieurs activités sont proposées comme la réalisation ce lundi après-midi de tableaux galactiques ou l'exploration via des séances de planétarium à l'espace Mounier et surtout, des séances d'observation de 21h à 00h30 à l'Altisurface au dessus du golf. La manifestation explore cette année le système solaire, il y a aussi des conférences et des séances de yoga au parc des Oursons.

La Côte d'Azur est une terre d'astronomie : le parrain de cette édition est l'astronome Jean-Louis Heudier. Parmi les 1.492 petites planètes découvertes à l’observatoire de la Côte d’Azur, la millième, qui porte le numéro 100.122, a été nommée "Alpes-Maritimes" par la communauté internationale. Deux réflecteurs, fabriqués à Cannes, se trouvent sur la lune et sont atteints par des faisceaux laser émis depuis Caussols. Le scénario d’évolution du système solaire actuellement favori des astronomes s’appelle "le modèle de Nice".

Un transport gratuit en bus jusqu'à Valberg est proposé à tous sur réservation.