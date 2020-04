Le festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez annulé : Lucky Peterson pourrait venir en 2021

Il était l'une des têtes d'affiche du festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez, annulé en raison du coronavirus : on pourrait tout de même avoir la chance d'applaudir Lucky Peterson en 2021.

C'est un nom que les amateurs de jazz connaissent bien, dans le milieu c'est une pointure. Lucky Peterson, artiste de jazz américain, devait se produire dans le sud Mayenne lors du festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez, prévu du 16 au 23 mai. Mais comme beaucoup d'autres, le festival est annulé en raison du coronavirus.

Mais les organisateurs sont en contact avec les artistes, eux même confinés aux Etats-Unis ou encore au Royaume-Uni. "On va essayer de garder la même programmation pour l'année prochaine. Pour certains artiste ça devrait être possible de venir en mai 2021, notamment Lucky Peterson", explique Jean-François Landeau, le directeur du festival. Pour le moment ce n'est pas sûr à 100%, mais l'artiste semble pouvoir se libérer.

Dans ma tête je m'y étais préparé. Je me suis fait une raison.

Pour Jean-François Landeau, l'interdiction d'organiser des festivals jusqu'à la mi-juillet, annoncée ce lundi par Emmanuel Macron, n'est pas surprise. "On savait que c'était dans les tuyaux depuis le début du confinement. Dans ma tête je m'y étais préparé. Je me suis fait une raison".

Il n'y a pas de report possible, en revanche les organisateurs pourraient "se greffer" au festival Jazz Tempo prévu en novembre dans les Pays-de-la-Loire, et pourraient organiser un concert dans le Sud Mayenne. Là aussi, c'est à mettre au conditionnel.

Le festival a déjà engagé de nombreuses dépenses pour l'édition 2020 des Ateliers Jazz. Le directeur appelle au soutien des collectivités locales. Près de 6.000 amateurs de jazz viennent chaque année, les billets déjà achetés seront remboursés.