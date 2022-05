Le Festival Ateliers Jazz de Meslay revient pour sa 25ème édition

C'est parti pour la 25ème édition du Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez, à Melsay-du-Maine au sud de Laval. Au programme : une semaine de musique depuis samedi 21 mai après deux ans chamboulés par la Covid, pour le plus grand bonheur des spectateurs et des organisateurs.

Fans de jazz et habitants des environs se retrouvent ce samedi 21 mai à la salle sociocuturelle de Meslay-du-Maine pour le deuxième jour du Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez. Accoudés à la buvette, Eric et sa femme Marie viennent de Soulgé-sur-Ouette, "comme depuis 20 ans, presque chaque année", précisent-ils. Lui est un féru inconditionnel de jazz, elle vient surtout pour l'offre culturelle.

"Même si on est à un département rural, je trouve qu'on a énormément progressé sur le plan culturel, entre les Nuits de la Mayenne, pour le théâtre, tout ce qui est musique jazz et puis, avec les 3 Éléphants. On a eu des offres un peu pour tout le monde", explique Marie.

"Donner une culture différente"

Derrière le bar, Fatia sert les boissons. Elle est présidente de l'association des parents d'élèves de Villiers-Charlemagne, juste à côté, à qui les recettes de la buvette sont reversées. "C'est une bonne initiative, que ce soit pour nous ou pour les enfants. Je sais que les enfants de l'école y vont mardi matin et je trouve ça vraiment très chouette qu'ils découvrent ce type de musique."

Le président du Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez, Jean-Pierre Charrot, lui se réjouit de retrouver son public. "On essaie de donner de la culture dans le Pays de Meslay-Grez, un peu plus que ce qui avait avant. On veut une culture différente qui est ouverte sur le monde puisqu'à l'origine, c'était pour les 10 ans de la salle socioculturelle. À l'époque, le directeur artistique, Jean-François, a eu l'idée de mettre des ateliers de jazz sur scène. Et puis, de fil en aiguille, on a continué. Cette année, il y a douze ateliers cette année. C'est un grand partage, le jazz."