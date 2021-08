Le festival Au Bonheur des Mômes de retour dès ce lundi au Grand-Bornand dans une formule adaptée

C'est le coup d'envoi ce lundi 23 août du festival Au Bonheur des Mômes au Grand-Bornand, une semaine de spectacles vivants à destination des enfants. Une centaine de représentations sont prévues, plus de quatre fois moins qu'en temps normal. Le festival a dû s'adapter à la crise sanitaire.

Après une édition 2020 annulée à cause de la crise sanitaire, les scènes du festival Au Bonheur des Mômes se réinstallent au Grand-Bornand. Dès ce lundi 23 août et jusqu'au 27 août, une centaine de représentations de spectacles vivants pour enfants sont prévues dans le cadre de la 29e édition du festival.

Cette année, la marionnette et le théâtre d'objet sont mis à l'honneur. Sur les 35 compagnies invitées, 12 sont spécialisées dans ce théâtre. Des compagnies aussi bien françaises qu'internationales, notamment un duo d'acrobates venus... d'Argentine ! Le programme complet est à retrouver sur le site internet du festival. Certains spectacles se joueront toute la semaine, d'autres n'ont des représentations que certains jours.

Entre ces représentations, des ateliers sont aussi proposés aux enfants. Ils sont ouverts de 1 à 12 ans selon les créneaux, c'est l'occasion pour eux de découvrir l'univers du théâtre.

Sous contrainte sanitaire

Le festival a cependant dû s'adapter aux contraintes sanitaires. Le nombre de spectacles a été divisé par quatre, il n'y a que huit lieux de représentations (contre 28 habituellement), certains espaces de jeu ne seront pas là cette année. Le pass sanitaire sera obligatoire pour les adultes afin d'accéder à l'ensemble des spectacles et la réservation est obligatoire afin de respecter les jauges.

Malgré ces contraintes, l'organisation ne se voyait pas annuler une deuxième fois le festival. "D'abord pour soutenir le spectacle vivant qui en a bien besoin, précise Isabelle Pochat la directrice de l’office de tourisme du Grand-Bornand. Il y avait une sollicitation du public aussi pour ce festival. Et puis c'est un moyen de terminer l'été sur une note plus joyeuse au Grand-Bornand." Toute l'équipe espère une situation plus calme l'année prochaine pour ce qui sera la trentième édition du festival.