Le festival Aucard de Tours annule son édition 2021

Le festival Aucard de Tours, prévu du 8 au 12 juin aux Gloriettes, n'aura pas lieu pour la deuxième année consécutive, suite aux annonces de la ministre de la Culture. Roselyne Bachelot avait indiqué la tenue des événements, à condition de respecter une jauge de 5 000 personnes et assises.

"Impossible pour nous d'imaginer notre festival assis", explique Béton Prod sur la page Facebook de l’événement. Conséquence : pour la deuxième année consécutive, le Festival de musiques, Aucard de Tours, est annulé. Il devait se tenir du 8 au 12 juin aux Gloriettes.

Une configuration inadéquate

Le 18 février dernier, à la sortie d'une réunion avec les organisateurs des grands festivals d'été notamment, la ministre de la Culture avait alors annoncé la possibilité d'organiser les événements. Pour cela, les organisateurs devaient revoir leur organisation, à savoir, le respect d'une jauge maximale de 5 000 spectateurs et assis, avec une distance suffisante.

Une configuration loin de l'ADN d'Aucart de Tours. D'autant que les organisateurs avaient planché sur la question en période de crise sanitaire. "On s’était pourtant préparé depuis novembre, en partant sur une réduction de jauge de 60% et d’une mise en place d’un gros dispositif sanitaire sur l’accueil du public, mais c’est peine perdue. À partir de là, Roselyne et toute sa clique, ce gouvernement qui nous considère comme éminemment dangereux",

Se réinventer

Pas de report de l’événement envisagé du côté des organisateurs mais ces derniers assurent qu'ils réfléchissent à des festivités à organiser pendant l'été "si on voit qu'on a une fenêtre de tir assez large devant nous pour organiser ça bien."

Pour les détenteurs d'un pass, des remboursements seront effectués dans les 15 prochains jours.