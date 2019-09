Le Festival aux Champs de Chanteix lance un appel aux dons pour ne pas disparaître

Chanteix, France

Il reste encore des factures à payer pour faire vraiment les comptes. Mais la note globale sera salée. Car un chiffre déjà est sûr. Celui de la billetterie. Les ventes de billets sont, avec un cumul de 140 000 euros, en baisse de 60 000 euros par rapport à l'an dernier. Ce qui va faire exploser un passif déjà lourd pour le festival corrézien, 70 000 euros. "Depuis l'édition 2007, qui était la première mauvaise édition, on n'a jamais réussi à remonter ce passif. C'est un boulet qu'on traîne depuis" se lamente Jean-François Poumier, le président du Festival aux Champs.

Pas les bonnes têtes d'affiches

"Pourtant la programmation était éclectique. Il y en avait pour tous les goûts" se dit Jean-François Poumier. Mais aucun concert n'a fait salle comble, loin de là. La grande soirée reggae avec Tiken Jah Fakoly par exemple n'a attiré qu'un millier de spectateurs, moitié salle donc. "Aujourd'hui peut-être que le public se déplace vers des têtes d'affiche plus importantes" s'interroge le président. Mais à Chanteix il est impossible de faire venir les plus grandes têtes d'affiche. Elles coûtent cher et le festival ne dispose que d'une grande salle d'une capacité de 2000 places, trop petite donc pour rentabiliser les grands noms de la scène musicale.

Repenser le festival

"On fera tout pour que l'édition 2020 ait lieu" assure Jean-François Poumier. Mais à cette heure rien ne garantit que c'est possible. Et même si les caisses sont vraiment renflouées par la campagne de dons lancée par les organisateurs et par des nouvelles subventions qu'ils vont aller chercher, cela suffit-il à assure un avenir au Festival aux Champs. "Est-ce que notre façon de faire est adaptée au monde d'aujourd'hui. Est-ce que notre festival doit évoluer" ? De multiples questions se posent auxquelles Jean-François Poumier et le conseil d'administration du festival vont devoir répondre rapidement.