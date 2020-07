Le festival BD d'Évreux aura bien lieu fin août

La 21e édition du festival normand de la bande dessinée aura bien lieu le 29 et 30 août aura bien lieu à Évreux. Coronavirus oblige, les organisateurs devront mettre en place un dispositif particulier pour accueillir les auteurs et le public.

Fred Romanuik, le scénariste de "Nono et Moumoune" bien connu des auditeurs de France Bleu Normandie, en dédicace lors de l'édition 2018

La bonne nouvelle est tombée ce vendredi matin, Raphaël Tanguy, l'organisateur du festival, l'annonce sur sa page Facebook après avoir obtenu l'accord de la préfecture de l'Eure : "Il y a des conditions sanitaires à mettre en place, certaines vont demander pas mal de travail" souligne Raphaël Tanguy. Le nombre de visiteurs sera limité à 450 personnes en même temps et le public devra être masqué. L'enceinte du festival, installée habituellement sur la place du général de Gaulle et sur le parvis de la cathédrale devra être close.

Des restrictions également pour les auteurs qui ne pourront pas tous être présents car "ils ne pourront venir au festival qu'en voiture ou en train, pas d'avions" précise Raphaël Tanguy. Jérôme Eho, Timothée Leman, Dominique Rousseau, Stéphan Agosto, Mankho ou encore Gwendal Lemercier -auteur de l'affiche 2020 - seront parmi les auteurs présents de cette 21e édition du festival de la BD et des bouquinistes, un des deux grands rendez-vous annuels en Seine-Maritime et dans l'Eure avec NormandieBulle en septembre. Mais cette année, le festival de Darnétal n'aura pas lieu. Rendez-vous est déjà pris pour la 25e édition le 25 et 26 septembre 2021.