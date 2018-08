La Côte-Saint-André, France

"'Les deux ailes de l'âme, c'est l'amour et la musique' disait Berlioz, sourit la ministre de la Culture. Je partage totalement cette phrase et encore plus dans ce lieu". Françoise Nyssen a profité de sa dernière soirée de vacances pour assister au Requiem de Berlioz, au château Louis XI de La Côte-Saint-André. Arrivée vers 19 heures ce mardi soir à La Côte-Saint-André, elle a d'abord dîné avec plusieurs élus locaux et les organisateurs du Festival Berlioz.

Françoise Nyssen aux côtés de Bruno Messina (à sa gauche) et de plusieurs élus locaux. © Radio France - Fanny Bouvard

La ministre de la Culture a profité de cette visite pour saluer le travail de Bruno Messina, à la tête du Festival Berlioz depuis 10 ans, et lui confier officiellement la gestion des célébrations nationales des 150 ans de la mort du compositeur. "C'est un grand honneur d'être ici aux côtés de la ministre qui défend les choses que l'on aime aussi, s'enthousiasme le directeur du Festival. Et ça dit aussi la reconnaissance de ce festival mais aussi la façon dont Berlioz est de plus en plus perçu comme le grand compositeur français".