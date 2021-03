Le festival Berlioz organisera sa journée d'ouverture à Roybon, le 17 Août

Le Festival Berlioz à La Côte-Saint-André devrait bien avoir lieu du 17 au 30 août prochain. Annulé l'an dernier à cause de la pandémie de coronavirus, les organisateurs espèrent bien cette année proposer au public de grands moments de musique, dans le respect des gestes barrières.

Roybon, comme cadre pour la journée d'ouverture du festival Berlioz

Et pour lancer le festival, la journée et la soirée d'ouverture auront lieu à Roybon. "Quand je l'ai proposé au maire, Serge Perraud, il en était ravi" explique Bruno Messina. La commune, on s'en souvient, a été le cadre d'une lutte entre zadistes, entre autres, et le groupe Pierre et Vacances, qui voulait installer un Center Parcs au milieu de la forêt des Chambarans. Lassé, le groupe Pierre et Vacances avait fini par jeter l'éponge, après de longues années de bataille judiciaire et la ZAD (Zone A Défendre) avait été détruite en Octobre 2020.

L'orchestre au milieu du lac et le public sur la plage

"Nous allons installer l'orchestre au milieu du lac, le public sera sur la plage et on dansera le rigodon ! Il y aura de la musique, un spectacle pyrotechnique. On veut que les gens soient heureux !" s’enthousiasme Bruno Messina.

Avec son équipe, il travaille d'arrache-pied pour mettre au point une programmation, qu'il ne veut pas encore dévoiler car il y a trop d'incertitudes. "Nous sommes en contact avec des artistes qui viennent du monde entier. Et avec le Covid, c'est compliqué de prévoir s'ils pourront venir à la Côte Saint André." explique Bruno Messina. C'est le cas, par exemple, de l'espagnol Jordi Savall ou du chef anglais, John Eliot Gardiner.

Une immense scène pour les Troyens à Carthage

Autre casse-tête, le respect des gestes barrières et de la jauge. Pour l'oeuvre de Berlioz, Les Troyens à Carthage, Bruno Messina a imaginé que la scène, qui est montée chaque été dans la cour du Château louis XI de la Côte Saint André, déborde sur l'espace réservé traditionnellement aux gradins. "On va retirer les gradins, comme on avait fait, il y a quelques années, pour le Requiem. Le public sera installé sur la pelouse, dans la cour du château. Car, _les musiciens et les choristes sont nombreux sur scène. Cela peut aller jusqu'à 200_, pour une oeuvre de Berlioz ! Et ils doivent respecter un espace de 2 mètres entre chacun d'eux."

Espérance

Une phrase d'Hector Berlioz illustre l'affiche du festival 2021 : "_On a le droit de concevoir les plus magnifiques espérances. "_Cela est en total accord avec l'esprit des organisateurs : "Nous voulons y croire ! " conclut Bruno Messina. "Artistes, public, bénévoles mais aussi tous les restaurateurs et hôteliers de la Bièvre pour qui le festival est un temps fort, tous, nous avons hâte de voir s'ouvrir ce festival."

