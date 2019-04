Châteauroux : le festival Berry Lait dévoile sa programmation pour l'édition de mai 2019

Cinq artistes sont programmés pour la sixième édition du festival Berry Lait, les 24 et 25 mai à Châteauroux. L'accent est mis sur l'esprit de fanfare.

Le groupe Skyzophonik revisite le hip-hop, le jazz et les musiques latines

Châteauroux, France

Ça y est, on connaît la programmation du festival Berry Lait ! Une édition 2019, la sixième de l'histoire, allégée avec deux jours de concerts au lieu de trois, en raison de difficultés financières. L'association qui organise le festival a d'ailleurs lancé une campagne de financement participatif en ligne.

La fanfare, style musical de l'édition 2019

Cinq artistes vont se succéder sur la scène du 9 Cube, à Châteauroux, les vendredi 24 et samedi 25 mai prochains. OQNEP (l'Orchestre Qui N'Existe Pas), les Monty Picon et Skyzophonic. Trois groupes dont l'ADN est celui de la musique de fanfare. "C'est convivial, c'est festif", précise Charles Guilloteau, président de l'association Berry Lait. "Autour du micro, on va retrouver des volumes sonores, des cuivres. C'est une base festive", poursuit Charles Guilloteau.

Ces trois groupes sont répartis sur les deux jours. Le vendredi 24 mai, sur scène, il aura également le chanteur Beryce.

Et le samedi 25 mai, c'est le groupe Jive Me, avec sa touche électro, qui aura la chance de monter sur scène. Chaque soirée sera clôturée par un DJ set.

L'entrée coûtera 10 euros pour chaque soirée.

Vendredi 24 mai

L'Orchestre Qui N'Existe Pas

Beryce

Skyzophonik

DJ Set

Samedi 25 mai