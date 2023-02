Le festival Bouts de Ficelles à Daon lance un appel aux artistes qui veulent s'y produire en juin

Bouts de Ficelle à Daon 2, 3 et 4 juin 2023

Les organisateurs du festival Bouts de Ficelles, à Daon , dans le Sud-Mayenne, lancent un appel aux artistes qui veulent s'y produire les 2, 3 et 4 juin prochains à l'occasion de la 23e édition. Ce festival est un véritable tremplin pour les groupes et les musiciens qui bénéficient d'une scène professionnelle et qui ont la possibilité de se faire connaître par le bouche-à-oreille car plusieurs milliers de spectateurs viennent chaque année dans ce joli coin du département. 5.000 personnes assistent sur un week-end aux concerts.

Les principales conditions d’accueil sont, rappellent les organisateurs, "les artistes ne sont pas rémunérés mais défrayés pour les frais kilométriques, que les artistes sont nourris le soir de leur passage, que les techniciens bénévoles sont des professionnels (son et lumière), ainsi que le matériel". Le festival fait le choix de sa programmation une fois toutes les maquettes écoutées.