Le festival Chalon dans la rue bat son plein, 200.000 personnes attendues sur les cinq jours

Il y a du monde en ce moment dans les rues de Chalon-sur-Saône, beaucoup de monde. Et pour cause : du mercredi 19 au dimanche 23 juillet se tient la 36ème édition du festival Chalon dans la rue . Comme chaque année, de nombreux spectacles sont proposés. Du chant, de la danse, du cirques, des marionnettes et même des arts numériques.

Pour Thomas, venu de Lyon, l'évènement est incontournable. "Je viens depuis que je suis enfant au festival. J'organise mes vacances d'été en fonction des dates de Chalon dans la rue. Ce que j'aime, c'est déambuler au hasard dans les rues et me laisser surprendre par un spectacle." Plus de 200.000 personnes sont attendues sur les cinq jours de festival.

Standing ovation pour la compagnie châlonnaise MehDia © Radio France - Charlotte Schuhmacher

"Moi ce que j'aime dans ce festival, c'est que les artistes sont accessibles", confie Flora, 23 ans, venue profiter d'une journée de spectacle avec sa cousine. "On peut facilement parler avec eux à la fin des spectacles, tout se passe dans la rues alors on sent les artistes plus proches de nous." Un sentiment partagé par Jean-Pierre, venu des Deux-Sèvres exprès pour l'évènement. "J'aime parler avec les artistes après les spectacles mais aussi avec les spectateurs. Ça donne de belles rencontres et des débats intéressants aussi." Cette année, 165 troupes françaises et internationales sont présentes.

Chalon dans la rue, c'est aussi des ateliers créatifs comme ici, où l'on fabrique des couronnes de fleurs © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Pour ce qui est de l'organisation, à chacun sa méthode. Jeannine et Gloria sont installées sur leur petite chaise pliante sous un arbre, stylo et programme du festival à la main. "On scrute toute la liste des spectacles du jour et on entoure ce qui nous intéresse. Ensuite, on voit si les horaires collent et si on peut arriver à temps à telle ou telle représentation." À côté d'elles, Jeanne, la trentaine, une habituée du festival, n'a pas la même technique. "Je préfère naviguer dans les rues au hasard et laisser mes yeux et mes oreilles me guider. C'est comme ça qu'on fait de belles découvertes !"

Le groupe les Patates Roses, en plein concert esplanade Michel Allex © Radio France - Charlotte Schuhmacher