Le festival Check In Party cherche des bénévoles

Saint-Laurent, Creuse, France

Qui veut devenir bénévole sur le plus gros festival de l'été en Creuse ? Check In Party cherche 300 à 400 volontaires pour organiser ses 3 jours de musique du 22 au 24 août. On le rappelle ce sera sur l’aérodrome de Saint-Laurent aux portes de Guéret: 32 groupes à l'affiche. On espère 15 000 spectateurs.

Pour l'heure les organisateurs comptent sur 80 bénévoles , mais il en faut au moins 4 fois plus. Il s'agit d'accueillir le public, les artistes, gérer le parking, tenir la billetterie ou la buvette, monter les scènes. Bref le travail ne manque pas.

Certains viennent de loin pour être bénévoles

Des passionnés répondent déjà présents, et certains viennent même de loin. Comme ce normand de 53 ans, Thierry, qui habite Evreux et qui s'est inscrit comme bénévole :

C'est l'une des meilleures, voir la meilleure programmation de l'été, avec Patti Smith en tête de proue qui est pour moi une icône de la musique. Ça donnait envie de donner un coup de main. On ne profite pas comme les festivaliers de la totalité de la programmation. Mais on profite du festival parce qu'on est dedans et qu'on contribue à la bonne marche du festival.

Tous ceux qui donneront un coup de main auront une entrée gratuite pour le festival, avec camping et restauration assurés. Seule condition, il faut avoir plus de 16 ans. Tous les détails sont à retrouver sur le site de Check In Party.