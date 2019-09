Le festival Cidre et Dragon bat son plein à Merville-Franceville

L'univers médiéval fantastique est à l'honneur ce week-end à Merville-Franceville, avec la 10e édition du festival Cidre et Dragon. Ce samedi, les rues de la commune étaient bondées et la plage prise d’assaut.

Marie-Anne et Harry, défenseurs des dragons, sont venus spécialement de Londres pour assister au festival Cidre et Dragon.

Merville-Franceville-Plage, France

Le soleil et l'univers médiéval fantastique du festival Cidre et Dragon ont attiré de nombreuses personnes ce samedi, à Merville-Franceville. Pour la 10e édition, sur le thème de l'aventure, de nombreux stands en tout genre sont installés dans les rues, des animations sont proposées sur la plage, et tout le monde est venu avec son plus beau costume.

Certains peaufinent leurs déguisements depuis plusieurs années. "Ça donne un petit mélange de viking et de médiéval fantastique", sourit Titouan, qui a fait 600 kilomètres pour venir. D'autres, changent tous les ans suivant les thèmes du festival. "On vient tous les ans, on adore l'ambiance", confie Cindy. "Ça se partage en famille, aujourd'hui on est trois générations", poursuit sa mère, Geneviève.

Titouan, passionné de costumes, est venu peaufiner son ensemble, rencontrer d'autres fans et "se battre" sur la plage. © Radio France - Léa Dubost

Les amateurs de costumes sont servis. Concernant les stands, il y a de tout. Stéphanie vend des costumes dans l'univers médiéval fantastique. "Ça marche très bien. Le grand public vient acheter des costumes pour se déguiser dans les festivals de toute la France", explique-t-elle. A Cidre et Dragon, on peut également trouver des épées, des masques, mais aussi des cornes ou des oreilles pointues.

Dans "l'Atelier du grimeur", des masques et des prothèses en latex de montres en tout genre sont à disposition des passionnés. © Radio France - Léa Dubost

Toujours plus de festivaliers

Depuis 10 ans, le festival Cidre et Dragon ne cesse de prendre de l'ampleur. "D'année en année, on a un succès grandissant", se réjouit Sophie Odant, bénévole chargée de communication. "Ça s'explique sans doute par le succès de certains films, romans ou certaines séries. Et puis, je pense que les gens ont besoin de rêver aussi. L'un plus l'autre, ça fait un bel événement pour la rentrée", conclue-t-elle.