Le festival Constellations de Metz revient dès le 22 juin pour une 7ème édition haute en couleurs

L'installation visuelle et sonore "Constellation", du studio 1024 architecture, à voir depuis le pont Saint-Georges.

C'est devenu un rendez-vous incontournable de l'été à Metz : le festival Constellations revient pour une 7ème édition, à partir du 22 juin 2023. Comme l'année dernière , le clou du spectacle sera le mapping, sur la façade de la cathédrale Saint-Etienne. Cette année, ce sont deux œuvres qui seront projetées en continu, à la tombée de la nuit : la première, intitulée "Fractals", a été imaginée par l'artiste allemand Félix Frank. La seconde, "Ai Datanova", par le collectif d'artistes turcs Ouchhh.

Les projections du mapping auront lieu les jeudis, vendredis et samedis soirs, de 22h30 à 0h15 à partir du 22 juin, de 22h à 0h15 à partir du 27 juillet, et de 21h30 à 0h15 à compter du 17 août.

Le mapping réunira cette année deux oeuvres numériques, dont celle du collectif Ouchhh. - Ouchhh

"Pierres numériques", le parcours nocturne

Mais le mapping n'est qu'une des étapes du parcours nocturne, appelé "Pierres numériques" : une balade de 2,4 km passant de la place d'Armes au Musée de la Cour d'or, en passant par la chapelle des Trinitaires ou l'Opéra-Théâtre. Ce parcours proposera 12 oeuvres réunissant 43 artistes, et mettra en valeur le patrimoine architectural messin.

"Omniprésence", une projection sur la façade du grenier de Chèvremont, du Messin Guillaume Walle et du Strasbourgeois Josselin Fouché. - DR

"Arts et jardins", le parcours diurne

Les passants auront aussi de quoi en prendre plein les mirettes en plein jour : la balade "Art & Jardins" proposera 10 oeuvres réalisées par 21 artistes, pour un parcours de 3,7 km le long des cours d'eau messins. Les lieux de rendez-vous sont la Porte des Allemands, la promenade des remparts, les berges de la Moselle, le plan d'eau et la maison de l'éclusier, en passant par l'île du Saulcy et la place de la Comédie.

"Monstera Chimera", installation d'Alexis Tricoire, à la porte des Allemands. - Tricoire Design

Programmation "Art urbain"

En plus des parcours nocturne et diurne, le festival propose aussi six œuvres d'art intégrées dans la ville de Metz. Certaines sont déjà visibles, comme la fresque "Le Présage", rue de la Chèvre. D'autres œuvres seront visibles boulevard de Trèves, ou encore dans la galerie d'exposition de l'Arsenal.

Stella MM-57070.23, oeuvre signée de l'artiste parisien Vincent Bargis M7, à voir au pont Sainte-Barbe. - Vincent Bargis M7

Le festival Constellations de Metz avait rassemblé près d'un million de visiteurs l'an dernier. Tous les rendez-vous sont gratuits.

Programme complet à retrouver ici .