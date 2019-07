Le festival creusois Check in Party prend son envol avec une première vidéo

A moins de deux mois de son lancement, Check In Party dévoile un premier teaser vidéo où le rock se mêle d'aviation. Un moyen de garder la flamme vivante et d'attirer les festivaliers comme les bénévoles.

Capture d'écran - Check In Party

Saint-Laurent, Creuse, France

Les organisateurs de Check In Party s'en donnent à cœur joie sur cette première vidéo teaser du festival. Décollages d'avions en cascade, sur fond de guitares rock, la vidéo donne le ton du festival qui se tient les 22, 23 et 24, août prochains sur l'aérodrome de Saint-Laurent. C'est un titre du groupe Thee Oh Sees, à l'affiche du festival, qui a les honneurs de la vidéo :

Une manière comme une autre d'assurer la promotion de l'événement, qui vend ses billets largement en dehors de la Creuse. Le festival recherche également des bénévoles pour les aider sur ces trois jours. Tous ceux qui donneront un coup de main auront une entrée gratuite pour le festival, avec camping et restauration assurés. Seule condition, il faut avoir plus de 16 ans. Tous les détails sont à retrouver sur le site de Check In Party.