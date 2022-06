Le Crossover Festival de retour à Nice !

L'édition 2022 du Crossover Festival a lieu du 8 au 11 septembre au Théâtre de Verdure de Nice. Un rendez-vous qui existe depuis 2008 et rassemble un large public. De grands groupes se produisent sur scène avec des artistes de la scène nationale et internationale. Il existe aussi des Crossover Club, Live, Concerts, tout au long de l'année, en plus du festival. Benoit Géli, directeur de Panda Events, présente l'évènement qui est de retour.

Aujourd'hui, on écoute beaucoup de musique urbaine, électro, pop et on essaie de coller à l'actualité même si on aime bien les références avec des artistes phares.

Benoit Géli, directeur de Panda Events Copier

Le programme de l'évènement

Du jeudi 8 au dimanche 11 septembre, le Crossover Festival de Nice vous donne rendez-vous avec des têtes d'affiches reconnues. Parmi elles :

Des jeunes talents seront aussi de la partie pour se produire sur scène, dont Fanny Polly, Miley Serious, Boris Brejcha ou encore Jitter.

Pour réserver vos places, ça se passe ICI !