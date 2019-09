Le festival d'arts d'arts à Bléré et 10 jours de découvertes artistiques libres et gratuites

Depuis le 6 septembre jusqu'au dimanche 15 septembre venez découvrir le festival " d'arts d'arts " à Bléré avec de la photo, de la sculpture, du street art ou encore de la peinture.

D’arts d’arts à Bléré est un événement original, qui permet à tous les publics de découvrir gratuitement, de manière simple, conviviale et accessible, des œuvres originales et des performances d’artistes tourangeaux, prometteurs ou bénéficiant d’une renommée nationale ou internationale pour certains. L’art pour tous, convivial et décontracté : Cette année, plusieurs disciplines artistiques seront présentées : photo, sculpture, Street art et peinture, sous formes d’expositions et de performances en public. Pendant 10 jours, chacun peux venir découvrir les œuvres à son rythme, le soir en semaine et le weekend toute la journée

Les artistes présents pour cette édition 2019 : WAX, REMOU, THOMAS CLOUÉ, ISABELLE WEBER, TIBO EDRUSBA, OLIVIER CAUX, JOCELYN HERBELOT, HUIT ONER, RENAR, DOMINIQUE SPIESSERT

le prochain temps fort Dimanche 15 septembre avec un Brunch de clôture à partir de 11h30 et une Performance artistique en direct de HUIT ONER + DJ set.

D’arts d’arts à Bléré est un projet culturel porté par des bénévoles dans le cadre des activités du Centre Socio-Culturel de Bléré. Destiné à tous les publics, l’événement ouvrira également ses portes aux établissements scolaires et à l’Ehpad de Bléré, dans le cadre de visites pédagogiques.

rendez vous au Centre Socio-Culturel - 26 rue des Déportés - 37150 Bléré

du lundi au vendredi de 17h à 19h - Le week-end de 10h à 19h.

pour tout renseignement 02 47 30 39 10

www.csc-blere.fr // www.facebook.com/dartsdartsablere .