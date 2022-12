Le Festival d'Avignon 2024 se terminera le 21 juillet en raison des Jeux olympiques

L'information est confirmée et actée par trois ministres. Le Festival d'Avignon 2024 est maintenu mais s'achèvera le 21 juillet contre autour du 26 juillet d'habitude. C'est la ministre de la culture, la ministre des sports et le ministre de l'intérieur qui ont pris cette décision communiquée par la préfecture du Vaucluse.

Garantir la disponibilité des forces de l'ordre

Il s'agit du principal enjeux de ce décalage de dates. Dans son communiqué, la préfecture du Vaucluse rappelle que les Jeux olympiques de 2024 vont accueillir plus de 13 millions de spectateurs et que la mobilisation de 30 000 policiers et gendarmes est nécessaire pour sécuriser l'évènement. Les compétition s'étaleront du 24 juillet au 11 août puis du 28 août au 8 septembre. Dans le contexte du relais de la flamme, les forces de l'ordre devront être disponibles un peu avant. C'est cette raison qui est invoquée par les autorités pour arrêter le festival d'Avignon à cette date du 21 juillet.

La date d'ouverture toujours en suspens

Mais la date d'ouverture du IN et du OFF n'est pas encore connue. Dans le communiqué il est écrit "qu'il revient désormais à la préfète du Vaucluse d'organiser, en lien étroit avec la maire d'Avignon et les directeurs des Festivals d'Avignon le dispositif de sécurité à déployer pour la pleine réussite de cette édition 2024 et de fixer la date d’ouverture des Festivals IN et OFF 2024." Selon nos informations, les autorités planchent sur une hypothèse de travail qui ferait commencer le festival 2024 le 29 juin.