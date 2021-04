Le festival d'Avignon aura bien lieu cet été, confirme son directeur, mais "avec un pass sanitaire"

La 75ème édition du festival d'Avignon aura bien lieu du 5 au 25 juillet, confirme Olivier Py sur franceinfo ce jeudi, dans la foulée des annonces d'Emmanuel Macron. "Ces annonces sont favorables à la possibilité d'un festival et je dirais même d'un festival normal", réagit le directeur du festival, alors que le calendrier de déconfinement progressif prévoit notamment la levée totale du couvre-feu à partir du 30 juin.

La cour du Palais des Papes a commencé à être montée, précise le directeur, mais "elle sera impactée puisqu'il y a plus de 1.000 places, et là, il faudra un pass sanitaire", comme un certificat de vaccination ou la preuve qu'on a récemment été testé négatif. "Sous quelle forme ? On va y travailler. Nous savons déjà, avec les équipes d'accueil et de billetterie, accueillir un public dans des conditions difficiles, comme ça avait été le cas par exemple pour Vigipirates", rassure Olivier Py, qui espère aussi accueillir des troupes étrangères.

"De très très bonnes annonces pour nous"

"La ville d'Avignon a besoin de son festival, c'est un poumon économique, donc ce sont de très très bonnes annonces pour nous", poursuit Olivier Py. "Ce sera une édition un peu exceptionnelle, d'abord parce qu'il y a plus de spectacles, plus de 30 levées de rideaux supplémentaires donc c'est un grand festival et parce qu'on en attendait pas moins de nous après une année d'annulation", conclut-il.