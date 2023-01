Le festival d'Avignon démarrera le 29 juin en 2024, et les vacances scolaires seront avancées à Avignon

Le festival d'Avignon se tiendra exceptionnellement du 29 juin au 21 juillet en 2024, pour ne pas se chevaucher avec les Jeux olympiques de Paris, a annoncé ce lundi la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, dans une interview au journal La Provence . "Ce calendrier a été établi en concertation avec la maire, le In et le Off", précise la ministre, qui indique aussi que les vacances scolaires d'été devront débuter trois jours plus tôt en 2024, pour libérer les établissements scolaires qui accueillent des spectacles.

Le premier adjoint à la maire d'Avignon délégué à l'Enseignement, Claude Nahoum, et la direction académique de Vaucluse ont en tout cas découvert cette annonce... en lisant le journal ! Ils attendent des précisions de l'autre ministère concerné, celui de l'Éducation nationale, pour se projeter. Car de nombreuses questions restent en suspens.

Encore de nombreuses questions en suspens

Claude Nahoum estime notamment que trois jours ne seront pas suffisants pour transformer les établissements en salles de théâtre ou en lieu d'accueil des festivaliers. "Les personnes qui occupent ces lieux ont besoin de cinq à huit jours d'organisation et d'installation de leur matériel", pointe-t-il. L'adjoint à l'Enseignement s'interroge aussi sur ce que feront les enfants et les enseignants qui se retrouvent en congés quelques jours plus tôt, et sur l'organisation de leur accueil éventuel dans des centres de loisirs. Se pose aussi la question de la tenue du brevet et du bac dans les collèges et lycées où se tiennent habituellement des spectacles.

Les organisateurs du festival d'Avignon, de leur côté, se félicitent de ces annonces, même si elles ne font que confirmer des dates sur lesquelles ils travaillent déjà avec l'État depuis plusieurs semaines . Parce que ces annonces de la ministre de la Culture confirme que les festivals, In et Off, pourra bien avoir lieu à l'été 2024, et qui ne sera pas annulé pour mobiliser l'ensemble des forces de l'ordre sur les Jeux olympiques à Paris comme le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'avait envisagé .