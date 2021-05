Après le In, au tour des organisateurs du festival Off d'Avignon d'assurer que l'édition 2021 se tiendra bien. Un protocole sanitaire inédit est en cours de réflexion avec le ministère de la Culture et la préfecture de Vaucluse. Quelques nouveautés ont déjà été actées ainsi que l'affiche du Off.

Le festival off d'Avignon dévoile son affiche et une partie de son protocole sanitaire

Le Festival Off d'Avignon se tiendra bien, du 7 au 31 juillet. Avignon Festival et Compagnie, l'association qui gère le off a obtenu de la part du ministère de la Culture des engagements "fermes et définitifs". Bien sûr, du fait de l'épidémie, il n'aura rien à voir avec les éditions précédentes. Pour l'instant, à moins de 15 jours du bouclage du catalogue, on sait qu'au moins 108 lieux accueilleront près d'un millier de spectacles et 586 compagnies se sont déjà inscrites. En 2019, quelque 1.600 spectacles se sont montés à Avignon, dans 139 lieux. Les négociations sont en cours avec le ministère et la préfecture de Vaucluse mais le Off est en mesure de détailler une partie de son protocole sanitaire.

Des changements pour les théâtres et les compagnies...

La grande nouveauté, c'est qu'il n'y aura pas de spectacles à la chaîne. Des battements de 45 minutes devront être respectés entre chaque représentation, pour aérer et faire en sorte que les compagnies ne se croisent pas. Les salles ne seront pas pleines puisque les jauges seront limitées à 60-70% avec un espace entre chaque groupe de spectateurs. À l'entrée, les théâtres ne devront pas exiger de pass sanitaire. Le off n'est pas considéré comme un festival mais plutôt comme une diversité de salles accueillant des spectacles.

Les théâtres n'auront pas non plus l'obligation d'investir dans des équipements de filtration de l'air mais le ministère de la culture est prêt à aider ceux qui souhaitent en acheter. L'Etat s'engage aussi à une aide à l'emploi pour les compagnies et une aide au déficit pour les théâtres.

Mais tout n'est pas encore réglé. Les compagnies qui tractent dans les rues pourront-elles maintenir cette pratique qui fait le sel du festival ? Pas de contre-indication pour l'heure. Que se passe-t-il si un artiste est testé positif ? C'est en discussion avec le ministère et la préfecture.

... mais aussi pour les spectateurs

Les festivaliers verront aussi leurs habitudes bousculées. Aux quatre coins de l'intramuros, on pourra se faire tester gratuitement. Les organisateurs en appellent surtout à la responsabilité individuelle. Si on a des symptômes, on reste à la maison. Des médiateurs Covid sillonneront la ville pour informer les festivaliers. Chaque théâtre pourrait aussi disposer de référents Covid, formés par l'Assurance maladie. C'est en cours de réflexion. D'autres questions, nombreuses, restent en suspens. Y-aura-t-il des sens de circulation dans l'intramuros ? L'emblématique rue des Teinturiers pourrait passer en sens unique. Comment éviter que les spectateurs ne s'entassent dans les files d'attente ? Le Off et la préfecture se réunissent toutes les semaines pour apporter des réponses.

Les dirigeants d'Avignon Festival et Compagnies en profitent pour dévoiler l'affiche du Off 2021. Une édition "historique" d'après le président d'AF&C, Sébastien Benedetto.