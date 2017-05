Le festival OFF d'Avignon en voie de professionnalisation

Des centaines de compagnies, plus d'un millier de spectacles, des débats et... plus de professionnalisation ! Voici le programme du Festival OFF d'Avignon, du 7 au 30 juillet prochain. Le festival lance un fonds de soutien pour les artistes et de nouveaux modules de formation.

"Il est inacceptable que des artistes ne soient pas payés pour leur travail!" Le ton est donné, pour la conférence de presse de présentation du festival OFF d'Avignon, qui accueillera 1480 spectacles du 7 au 30 juillet. Le nouveau président de l'association AF&C a annoncé ce mercredi la création d'un fonds de soutien pour les artistes. Ils pourront aussi suivre des formations, pour apprendre à gérer leur compagnie de théâtre.

La précarité est flagrante au OFF" - Pierre Beffeyte, président du festival OFF

Une aide à hauteur de 1 000 euros par artiste

Grâce à ce fonds de soutien, 250 artistes pourraient recevoir 1 000 euros chacun (4 000 euros maximum par projet). "C'est l'équivalent des charges sociales et patronales sur un salaire à temps plein", souligne Pierre Beffeyte, élu l'hiver dernier à la tête de l'association. La commission va bientôt se réunir pour étudier les demandes. Et les conditions sont claires : respecter les conventions collectives, et présenter sa pièce pour la première fois, à Avignon.

Ce fonds s'appuie sur la solidarité interprofessionnelle. Il est financé pour l'essentiel par des organismes professionnels : la SACD, la Sacem, le CNV et Audiens. Ils ont versé 112 000 euros. L'association prend 60 000 euros de ses fonds de réserve, et a décidé cette année de vendre les cartes d'accréditation professionnelle qui permettent aux journalistes, producteurs et autres d'assister aux spectacles. Ces 25 euros seront donc reversés aux artistes, tout comme la commission prélevée sur la vente des billets au public.

Les artistes pourront aussi retourner à l'école. La partie "formation" du village du OFF s'installera cette année dans les classes du collège Vialla. Dix modules de trois heures seront proposés, sur la législation du travail, la gestion et la comptabilité, et la recherche de financements. Après le festival, les compagnies pourront être suivies toute l'année par l'Afdas, l'Assurance Formation des Activités du Spectacle.

Que faire pour plaire aux Avignonnais ?

Le nouveau président de AF&C a profité de cette conférence de présentation pour faire une sorte de mea culpa. Pierre Beffeyte veut "comprendre pourquoi les Avignonnais partent pendant le festival. Est-ce juste économique, pour louer leurs appartements, ou est-ce qu'il y a autre chose qui les gêne ?" Il envisage de faire une réunion publique pour en parler avec eux. Et de créer des événements qui les feront revenir au festival OFF.

"Si j'étais avignonnais, j'aurais le sentiment d'être envahi !" Pierre Beffeyte

Pierre Beffeyte veut reconquérir les Avignonnais. Copier

Le festival OFF veut aussi conquérir de nouveaux publics. Les Avignonnais de moins de 26 ans qui ont le Pass Culture auront des tarifs préférentiels : la carte d'abonnement à cinq euros au lieu de seize. Elle coûtera neuf euros pour les 12-25 ans non titulaires du Pass. Les familles sont également ciblées par les organisateurs, avec un index des spectacles adaptés aux enfants, dans le programme et sur le site, des recommandations pour les premières sorties familiales au théâtre, et des contacts pour faire garder ses enfants.