VIDÉO - Le Festival d’Avignon et le OFF en quelques chiffres

L’édition 2017 du festival d’Avignon se prépare : le IN ouvre ses portes du 6 au 26 juillet et le OFF se déroule du 7 au 30 juillet. Retour en quelques chiffres sur la saison 2016.

À chaque nouvelle édition, le Festival d’Avignon IN présente une soixantaine de spectacles, donne environ 300 représentations dans une vingtaine de lieux différents. En 2016, entre 110 000 et 120 000 billets ont été vendus pour les spectacles payants et le Festival a accueilli près de 50 000 personnes dans des manifestations gratuites.

Pour l’année 2017, le Festival a bénéficié d’un budget de 12,6 millions d’euros. Ces festivités génèrent des retombées économiques pour la ville estimées entre 23 et 25 millions d’euros.

Les publics du Festival

Très fréquenté, le Festival affiche un taux de remplissage de 90% à 95%. Les spectateurs viennent pour un tiers de la région d’Avignon (33%), pour un quart de la région parisienne (26%) et des autres régions (27%) et 14% de l’étranger.

Dans le public, une forte présence des plus jeunes et des plus âgés : 19% des spectateurs ont entre 16 et 30 ans et 22% ont plus de 65 ans. Les festivaliers viennent surtout entre amis (42%) et en famille (40%).

Les critères retenus pour le choix d'un spectacle

Toujours dans le IN, les spectateurs choisissent un spectacle surtout pour le metteur en scène ou le chorégraphe (67%), pour l’auteur (24%) ou le lieu (23%) comme la Cour d’honneur, la carrière Boulon ou les cloîtres…

Dans le OFF en revanche, le public se fie plutôt au genre du spectacle (24%), aux critiques 22% ou aux conseils de proches (21%). En 2016, 1 416 spectacles ont été présentés dans 129 lieux différents. Les spectateurs sont là aussi au rendez-vous : environ 58 000 cartes d’abonnement ont été vendues, tout comme plus de 30 000 billets en ligne (c’est une progression de plus de 42% en un an).