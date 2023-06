Le festival d'Avignon veut maintenir Les Emigrants malgré l'annulation de la Comédie de Genève

La Comédie de Genève a annulé les représentations prévue dans quelques jours en Suisse à cause de tensions avec le metteur en scène polonais Krystian Lupa.

La Comédie de Genève est productrice de ce spectacle sur l'exil et les traumatismes du déracinement prévu pour 8 représentations du 14 au 22 juillet à l'Opéra d'Avignon.

La direction du festival d'Avignon assure qu'elle se bat pour maintenir le spectacle cet été.

Spectacle irréalisable et annulé en Suisse

Pour les suisses, "la création du spectacle Les Emigrants est irréalisable" car il y a "un décalage dans la philosophie de travail. Ca ne permet pas un climat de travail serein conforme à nos valeurs. Il y a rien qui concerne des éléments physiques ou corporels mais des instructions contradictoires répétées ou des attitudes et commentaires qui ne conviennent pas et qui ont affectées les équipes" . Olivier Gurtner, le directeur de la communication de la Comédie de Genève il fallait être sérieux, responsable et prendre la décision qui s'impose".

Maintenir le spectacle à Avignon en juillet

Chaque semaine, le comité de direction du Festival se réunit le mardi soir. Les Emigrants et la suite du spectacle sont à l'ordre du jour car le festival d'Avignon veut maintenir le spectacle. Le nouveau directeur y "passe ses jours et ses nuits" selon son entourage depuis l'annonce des Suisses. Le dernier spectacle de Tiago Rodrigues a d'ailleurs été co-produit par cette comédie de Genève. Tiago Rodrigues soutient la direction suisse mais il entend aussi les comédiennes et comédiens qui veulent jouer, ils l'ont écrit à la presse suisse.

Une annonce du Festival dans les prochains jours

Tiago Rodrigues multiplie donc les discussions avec les autres partenaire de cette coproduction. Il y a les Suisses pour plus de 900.000 euros, le festival d'Avignon mais aussi le théâtre de l'Odéon à Paris et celui du Maillon à Strasbourg. Il faut évidemment parler d'argent pour poursuivre le projet, tout simplement financer les dernières répétitions car le spectacle n'est pas terminé. Et il faut prendre une décision rapidement car les Emigrants doivent débuter le 14 juillet à l'Opéra d'Avignon. Le directeur du festival d'Avignon confie à France Bleu Vaucluse que "le festival d'Avignon fera une annonce dans les prochains jours".

A 79 ans, Les Emigrants sont le quatrième spectacle du polonais à Avignon. Il avait participé aux festivals en 2003 (Les relations de Claire), 2015 (Des arbres à abattre) et 2016 (Place des héros).