Le festival d'électro NDK, ex-Nördik Impakt, de retour à Caen après deux annulations consécutives

Le festival de musique électro NDK, ex-Nordik Impakt, revient à Caen du 19 au 31 octobre 2021. Après des annulations, en 2019 pour raisons financières, et en 2020 à cause du covid, les organisateurs ont trouvé une nouvelle formule, qu'ils espèrent stabiliser pour l'édition 2023.

Le festival de musique électro Nordik Impakt est de retour à Caen, avec un nouveau nom : le festival NDK, qui se tiendra du 19 au 31 octobre 2021 à Caen. Après deux annulations, en 2020 à cause de la crise sanitaire et en 2019 pour des raisons financières, les organisateurs reviennent avec une nouvelle formule cette année : un festival à taille humaine, dispersé dans plusieurs lieux de la ville (bars, salles de spectacle, dont le Cargö).

Le festival a donc été entièrement repensé. Au programme : des artistes émergents et souvent issus de la scène locale, "une manière de soutenir des acteurs de la culture fortement touchés par la crise sanitaire", confie Jérémie Desmet, directeur de la salle de musiques actuelles du Cargö à Caen.

Des financements privés difficiles à obtenir en pleine crise sanitaire

Il a aussi fallu s'adapter au budget, forcément resserré avec la crise économique due au covid : cette année, le festival a coûté 425 000 euros, contre une enveloppe qui tournait plutôt autour d'un million d'euros les éditions précédentes. NDK peut compter sur ses partenaires publics (la région, le département, la mairie de Caen et la DRAC de Normandie).

L'association Arts Attack et ses partenaires ont présenté le programme de l'édition 2021 du DK, ex-Nördik Impakt. © Radio France - Marie Martirossian

Mais plus difficile cette année : la recherche de partenaires privés : "Eux aussi ont été touchés par le covid, donc nous avons dû renoncer à plusieurs événements que nous voulions organiser pour cette édition 2021", explique Jérémie Desmet.

Horizon NDK 2023

Cette édition 2021 est cruciale pour les organisateurs, dont l'association Arts Attack : si ce nouveau modèle de festival fonctionne, il sera étoffé de partenaires privés supplémentaires, pour les éditions 2022 et 2023. "Pour le retour de NDK, on a pour l'instant choisi de rester prudent et modestes dans nos propositions, sourit Jérémie Desmet, avant d'arriver si tout se passe bien à notre modèle économique final d'ici 2023."

Le programme du festival sera dévoilé à midi ce jeudi 16 septembre.