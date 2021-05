Le festival DARC à Châteauroux annulé pour la deuxième année consécutive

"On a repoussé la décision jusqu'à la dernière minute" débute le directeur du festival Darc à Châteauroux "mais vient un moment où il faut trancher, c'est pourquoi on a décidé mercredi soir l'annulation totale, du stage et du festival" explique, avec tristesse, Eric Bellet. Le directeur cite les conditions sanitaires, encourageantes aujourd'hui, mais impossibles à prévoir pour fin août. "On a 250 stagiaires mineurs, ils ne seront pas vaccinés d'ici fin août. Un stage de danse, c'est des échanges entre les salles, les danses, les gens, comment éviter un cluster ?" détaille le directeur. Le stage paraît donc impossible à maintenir.

On ne voulait pas d'une édition au rabais.

Quant au festival, "4m² par personne, c'est extrêmement difficile à mettre en place, et faire un festival assis, c'est exclure de facto une partie des genres musicaux, le rap, la techno, l'electro, et donc une partie de la jeunesse. Je m'y refuse. On ne voulait pas d'une édition au rabais" poursuit Eric Bellet qui avance un autre argument : "Le stage, le festival, Darc au pays, c'est une entité. On annule une partie, on annule tout."

Plus d'informations à venir.